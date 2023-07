Star Wars Outlaws: quanto saranno grandi i pianeti? Il paragone con AC Odyssey

Julian Gerightly è intervenuto ai microfoni di EDGE: il Creative Director di Massive Entertainment ha preso spunto dalle scene ammirate nel video gameplay di Star Wars Outlaws per fornire degli importanti chiarimenti sull'estensione dei pianeti che faranno da sfondo alla nuova avventura open world di Ubisoft.

Nel corso dell'intervista, l'esponente della sussidiaria svedese di Ubisoft si è soffermato proprio sulle sequenze del Gameplay Reveal per confermare che ogni ambientazione di Star Wars Outlaws sarà 'realizzata a mano', ovvero senza elementi generati con l'ausilio di motori procedurali come quelli adottati in No Man's Sky o Starfield (pur con tutti i distinguo del caso tra il sandbox interstellare di Hello Games e la space opera ruolistica di Bethesda).

Sempre da Gerightly arriva anche un'importante precisazione sulla dimensione effettiva delle ambientazioni free roaming che avremo modo di esplorare facendo la spola tra i mondi alieni della Galassia lontana lontana di Star Wars Outlaws: uno dei pianeti esplorabili, stando a quanto rimarcato dal Creative Director di Massive, vanterà una mappa open world estesa quanto due o tre 'regioni' di Assassin's Creed Odyssey. Gli altri mondi, pur essendo relativamente più piccoli, avranno comunque una mappa particolarmente ampia e piena di obiettivi, segreti da scoprire, missioni secondarie da completare e tutte le attività che possono venirci in mente pensando alle esperienze free roaming che imperlano la ludoteca di Ubisoft.

Il lancio di Star Wars Outlaws è previsto nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Star Wars Outlaws, fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari.