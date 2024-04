Star Wars Outlaws e la missione di Jabba nel Season Pass: Ubisoft risponde alle polemiche

Ha suscitato forte malcontento tra i giocatori il fatto che la missione di Jabba in Star Wars Outlaws costerà oltre 100 euro: è infatti compresa nel Season Pass accessibile con le edizioni Gold e Ultimate del gioco, vendute rispettivamente a 109,99 euro e 129,99 euro.

Ubisoft è al corrente delle polemiche suscitate dalle sue strategie commerciali per Star Wars Outlaws e, attraverso un proprio portavoce, ha commentato la questione con il portale PC Gamer. "Per chiarire, Jabba the Hutt ed il Cartello Hutt sono uno dei vari sindacati presenti in Star Wars Outlaws e saranno parte dell'esperienza che vivrà chiunque acquisterà il gioco indipendentemente dall'edizione", dice il rappresentante, che aggiunge: "La missioni 'La Mossa di Jabba' è una missione aggiuntiva opzionale incentrata sul Cartello Hutt nel viaggio di Kay e Nix attraverso l'Orlo Esterno. La missione sarà accessibile per coloro che acquisteranno il Season Pass o un'edizione del gioco che lo include".

Il portavoce di Ubisoft ha dunque voluto sottolineare che La Mossa di Jabba è un contenuto secondario che non ha un peso effettivo nello svolgimento dell'avventura principale, pur rimarcandone la disponibilità soltanto attraverso il Season Pass. Una risposta che, tuttavia, potrebbe non soddisfare molti giocatori che speravano invece di poter accedere a questo specifico contenuto già nel gioco base senza costi aggiuntivi.

