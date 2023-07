Star Wars Outlaws non sarà un 'RPG infinito da 300 ore': Ubisoft rassicura i giocatori

Ubisoft Massive ha svelato nelle scorse settimane che un pianeta di Star Wars Outlaws sarà grande quanto due o tre regioni di Assassin's Creed Odyssey. Una notizia che ha fatto piacere agli amanti dell'esplorazione open world, ma ha preoccupato chi invece ha trovato Odyssey un'esperienza eccessivamente ampia e diluita.

Ubisoft Massive è nuovamente intervenuta per tranquillizzare i fan e precisare che no, Star Wars Outlaws "non sarà un epico RPG interminabile da 300 ore", come confermato dal creative director Julian Gerighty e il narrative director Navid Khavari durante il Comic-Con di San Diego ai microfoni di IGN.com.



"Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere davvero le persone in un'avventura molto densa e ricca, un'avventura open world che possano esplorare al proprio ritmo", ha affermato Gerighty. "Quindi non è assolutamente un epico gioco di ruolo infinito di 200 o 300 ore. Questo è un gioco di ruolo d'azione-avventura molto concentrato che porterà le persone a fare un viaggio ed è molto gestibile".

Khavari ha aggiunto che Ubisoft vuole che i giocatori si calino davvero nel ruolo di Kay Vess, un obiettivo ottenibile solo tramite la corretta integrazione degli elementi narrativi in ogni aspetto dell'avventura: "Ne abbiamo parlato molto nel team, è che sì, stiamo costruendo mondi aperti, stiamo costruendo città animate, cantine e pianure aperte, ma cerchiamo sempre di farlo tenendo a mente il personaggio, la storia e rendendoci conto che questo potrebbe essere il primo ingresso di Kay Vess in un pianeta come Toshara. Quindi è sempre in primo piano, fondere quell'elemento narrativo con il gioco".

Come confermato nell'ultimo filmato mostrato sul gioco, in Star Wars Outlaws potremo usare una speeder bike e fare motocross.