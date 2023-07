Star Wars Outlaws non è Starfield: l'esplorazione non sarà totalmente libera

Chiacchierando con MP!st, il Creative Director Julian Gerighty ha parlato dei pianeti e dell'esplorazione di Star Wars Outlaws facendo dei paragoni con altri giochi open world - alcuni già usciti, come Assassin's Creed Odyssey e No Man's Sky, altri invece in dirittura d'arrivo, come Starfield. Ciò l'ha aiutato a definire i confini della sua opera.

Per prima cosa, ha spiegato che ogni pianeta di Star Wars Outlaws sarà grande come "due o tre zone" della mappa di Assassin's Creed Odyssey. Il paragone gli ha anche servito l'assist perfetto per rispondere a tutti coloro che hanno storto il naso per il numero relativamente ridotto di pianeti che saranno presenti nel gioco, che a detta di Gerighty è il frutto di una precisa scelta di design. Massive Entertainment ha preferito modellare a mano ogni singola area del gioco, piuttosto che affidarsi alla generazione procedurale come hanno fatto Hello Games con No Man's Sky e Bethesda con Starfield - con i dovuti distinguo tra le produzioni spaziali.

A tal proposito, ha anche invitato i giocatori a non aspettarsi la stessa libertà d'esplorazione dei due suddetti giochi. Star Wars Outlaws non offrirà "piena libertà" nello spostamento tra un pianeta e l'altro e non permetterà di "volare liberamente sopra ai pianeti". Anche l'atterraggio e la partenza presenteranno delle limitazioni, dal momento che i giocatori non potranno eseguire tali manovre ovunque, bensì solamente in alcune aree preposte allo scopo.

In sostanza, possiamo affermare che la progressione di Star Wars Outlaws sarà più inquadrata rispetto a quelle che caratterizzano Starfield e No Man's Sky, pur rappresentando comunque una produzione open world con vasti mondi di gioco esplorabili. Il gioco, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC con finestra di lancio fissata al 2024.