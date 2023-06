Star Wars Outlaws, il primo open world a tema Guerre Stellari: ecco il gameplay

Dopo la presentazione del reveal trailer di Star Wars: Outlaws all'Xbox Games Showcase, è tempo di dare uno sguardo al gameplay del primo open world ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Come promesso, l'Ubisoft Showcase ha infatti portato in scena maggiori dettagli sull'avventura che attende Kay Vess all'interno della Galassia Lontana Lontana. Ambientato nella finestra temporale compresa tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, Star Wars: Outlaws conduce gli appassionati alla scoperta del sottobosco criminale intergalattico.

Il titolo sviluppato da Massive Games, già autori di The Division, proporrà una storia originale, pronta a dipanarsi tra pianeti mai visti e luoghi iconici della saga di Star Wars. Al fianco di Kay Vess, i giocatori di Star Wars: Outlaws troveranno Nix, una buffa ma astuta creaturina. Durante l'evento, è stata mostrata una breve missione su uno dei pianeti presenti nel gioco. Successivamente, spazio a un segmento ambientato in orbita, tra salti nell'iperspazio e scontri coi caccia imperiali.



Al momento, Ubisoft non ha confermato alcuna precisa data di lancio per l'open world, ma è già stato reso noto che Star Wars: Outlaws arriverà nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel corso dell'evento, è stata inoltre annunciata la data di uscita di Avatars: Frontiers of Pandora.