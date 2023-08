Star Wars Outlaws, un 'parco giochi da sogno': aspettando l'open world di Guerre Stellari

In seguito alla conferma della presenza di Jabba the Hutt in Star Wars: Outlaws, il team di sviluppo dell'open world ambientato nella Galassia Lontana Lontana torna a condividere alcuni dettagli sulla produzione.

Il narrative director Navid Khavari ha in particolare confermato che il racconto proposto dal titolo cercherà di offrire un nuovo punto di vista. Ambientato tra Episodio V: L'Impero colpisce ancora ed Episodio VI: Il ritorno dello Jedi, Star Wars: Outlaws colloca lo scontro epico tra Jedi e Sith sullo sfondo della vicenda, concentrandosi solamente sulla prospettiva di Kay Vess. La protagonista, accompagnata dal piccolo Nix, non ha infatti un'opinione precisa sulla guerra in corso tra Impero e Ribellione e nel corso del gioco le sue azioni saranno trainate dalla volontà di sopravvivenza e dalla meraviglia generata dalla scoperta delle possibilità offerte dallo spazio profondo.



Nello spiegare la decisione di ambientare Star Wars: Outlaws nel cuore della prima trilogia cinematografica di Star Wars, Navid Khavari ha descritto il setting come un "parco giochi narrativo da sogno" per ogni sceneggiatore, all'interno del quale un'infinità di stimoli consentono di sperimentare e dare vita a nuove avventure. Accanto a personaggi noti, gli appassionati di Guerre Stellari potranno dunque trovare ambientazioni e fazioni completamente inedite, da scoprire per la prima volta nei panni di Kay Vess.