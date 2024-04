Star Wars Outlaws, polemiche per l'aspetto di Kay Vess: giocatori contro Ubisoft

Nei social più popolari come Twitter/X si sono diffusi numerosi post di confronto tra il modello in-game di Kay Vess con immagini di repertorio di Gonzales, volti a mostrare in maniera ancora più precisa le differenze accompagnate poi da varie critiche nei confronti di Ubisoft. Discussioni a parte, il promettente Action/Adventure open world incentrato sull'universo di Star Wars si sta avvicinando sempre di più al suo esordio sul mercato, pronto a regalare sorprese agli appassionati: ad esempio in Star Wars Outlaws ci sarà un importante personaggio di Solo , sebbene per adesso il suo ruolo sia ancora avvolto nel mistero.

Dopo la diffusione dell'ultimo trailer diversi fan si sono infatti soffermati sull'aspetto della protagonista Kay Vess ritenendolo non in linea con quello della reale attrice e modella venezuelana, Humberly Gonzales , che ha prestato il proprio volto al personaggio. Molti accusano Ubisoft di aver alterato di proposito le fattezze dell'attrice nel creare la protagonista Kay Vess, manifestando così il proprio disappunto per la scelta artistica effettuata da Massive Entertainment per il suo Star Wars Outlaws .

Ubisoft ha diffuso lo Story Trailer di Star Wars Outlaws confermando inoltre l'uscita della nuova opera Massive Entertainment per il 30 agosto 2024 su PC , PlayStation 5 e Xbox Series X/S . Un dettaglio in particolare ha tuttavia creato malcontento tra più giocatori.

