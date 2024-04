Star Wars Outlaws: il nuovo poster è 'stellare', in attesa dello Story Trailer

Sappiamo che per Star Wars Outlaws è in arrivo uno Story Trailer che ci aiuterà a familiarizzare con i personaggi della nuova avventura Sci-Fi prodotta da Ubisoft. Nell'attesa, però, la casa d'Oltralpe ci riconduce nella atmosfere di Guerre Stellari con un post davvero spettacolare.

Quello che vi abbiamo riportato in calce alla notizia è il nuovo poster di Star Wars Outlaws, la nuova produzione firmata da Ubisoft Massive (già autori di Tom Clancy's The Division). L'immagine composta dagli artisti dello studio svedese risulta davvero fedele ai tipici stilemi estetici del franchise di Guerre Stellari e ci dona un assaggio del clima che ci avvolgerà durante la nuova avventura nello Spazio. L'immagine include diversi tra i principali personaggi del gioco, tra cui la protagonista Kay Vess, descritta da Ubisoft come una "fuorilegge furfante e ingegnosa", e il sempre iconico Jabba the Hutt.

In passato, abbiamo già dato uno sguardo al gameplay di Star Wars Outlaws, ma per un'opera ambientata nell'universo di Guerre Stellari sarà altrettanto importante l'impianto narrativo. Questo aspetto verrà presto approfondito da Ubisoft, che nella giornata di giovedì 11 aprile pubblicherà il nuovo Story Trailer del gioco. Nell'attesa di posare nuovamente lo sguardo sul mondo di gioco Sci-Fi di Ubisoft Massive, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Outlaws per ulteriori dettagli.

