Star Wars Outlaws: potremo usare una speeder bike e fare motocross

In un'intervista al Comic-Con 2023, il creative director di Star Wars Outlaws, Julian Gherity, ha spiegato che le ambientazioni open-world del gioco sono così ampie che è stato necessario dare al giocatore una speeder bike con cui attraversarle.

Nei panni della protagonista del gioco, Kay Vess, una fuorilegge in fuga, potremo quindi sfrecciare a bordo della speeder bike e sfrecciare fra un'area e l'altra ad alta velocità. Sollevato da terra, questo veicolo monoposto con motore a repulsione è noto per la sua leggerezza ed agilità.

La speeder bike appare per la prima volta ne Il ritorno dello Jedi e non è un caso che venga riproposto nel gioco, che è ambientato proprio fra gli eventi de L'impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi. Probabilmente, Star Wars Outlaws sarà canonico nell'universo di Guerre Stellari.

"All'esterno c'è tutta una natura selvaggia che il giocatore e Kay, guidati dai loro obiettivi ma distratti dalla loro curiosità, possono andare a esplorare. Tuttavia, si tratta di coprire distanze piuttosto vaste, quindi per rendere divertente e accessibile l'esplorazione e per agevolare i giocatori, abbiamo ideato la speeder", ha dichiarato il creative director.

Ciò nonostante, Gherity ci tiene a chiarire che l'ispirazione per il modo in cui la speeder appare e il modo in cui si controlla è qualcosa di mai fatto in precedenza in Guerre Stellari. L'idea, infatti, nasce partendo dal motocross, dove il motocross ha l'obiettivo di rendere il viaggio davvero divertente, emozionante, pieno di trucchetti, velocità, inseguimenti e tutti gli annessi e connessi. Possiamo quindi aspettarci acrobazie di ogni tipo per ridurre i tempi di percorrenza, sebbene l'esplorazione in Star Wars Outlaws non sarà totalmente libera.