Star Wars Outlaws: potremo visitare il palazzo di Jabba the Hutt e accettare le sue taglie

Durante un panel dedicato a Star Wars Outlaws in occasione del San Diego Comic-Con, gli sviluppatori del gioco hanno svelato un importante dettaglio relativo ad un volto noto del brand.

Nel corso della chiacchierata con gli esponenti di Lucasfilm Games e Massive Entertainment si è parlato della libertà concessa ai giocatori e della volontà di non deludere le loro aspettative. Dal momento che nel gioco si può fare tappa su pianeti molto popolari come Tatooine, è stato quasi obbligatorio inserire anche un punto d'interesse come Mos Eisley, la locanda frequentata esclusivamente da brutti ceffi e persone poco raccomandabili.

Nel gioco sarà quindi centrale la possibilità di fare 'turismo virtuale' e visitare luoghi iconici delle pellicole. Un altro di questi posti sarà il Palazzo di Jabba the Hutt, che sembra ricoprire un ruolo importante nell'open world. Non solo potremo aggirarci fra le stanze della dimora dell'imponente creatura aliena, ma potremo anche accettare le sue missioni e diventare quindi i suoi scagnozzi. Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno dichiarato che la protagonista potrà persino decidere se tradire Jabba, ma in tal caso vi saranno delle conseguenze.

Insomma, nell'atteso gioco Ubisoft potremo avere a che fare con personaggi che abbiamo amato nella trilogia originale e avremo anche un certo grado di libertà nella scelta dell'approccio da avere con ciascuno di essi.

Avete già visto il video dietro le quinte di Star Wars Outlaws?