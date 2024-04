Star Wars Outlaws: prenota SUBITO la Limited Edition esclusiva Amazon, ecco cosa contiene!

La Limited Edition di Star Wars Outlaws è ora in preordine, disponibile in esclusiva su Amazon.it per l'Italia e non reperibile presso altri rivenditori. E preordinando questa versione speciale del gioco Ubisoft, riceverete anche un contenuto bonus aggiuntivo.

PREORDINA SUBITOEffettuando il preordine riceverete il pacchetto bonus Pilota di Kessel con un elemento estetico per la Trailblazer e per lo speeder. La Limited Edition di Star Wars Outlaws include oltre al gioco anche il pacchetto personaggio Infiltrata fuorilegge con una serie di contenuti estetici per Kay e Nix. Star Wars Outlaws è ora in preordine in versione PlayStation 5, l'uscita del nuovo gioco Ubisoft è fissata per il 30 agosto 2024. Amazon specifica che l'offerta legata al bonus preordine è soggetta a variazioni: "i contenuti potrebbero essere venduti e/o offerti in giveaway, separatamente, in qualsiasi momento a esclusiva discrezione di Ubisoft."

Una buona occasione per essere tra i primi a mettere le mani sul nuovo attesissimo videogioco di Star Wars sviluppato da Massive, già autori di Tom Clancy's The Division e Tom Clancy's The Division 2.

