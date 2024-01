Star Wars Outlaws, la promessa di Ubisoft: un open world 'profondamente immersivo'

Dopo aver pubblicato Avatar Frontiers of Pandora lo scorso dicembre, Ubisoft Massive è ora totalmente concentrata su Star Wars Outlaws in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E la nuova avventura a tema Star Wars promette di rivelarsi molto grande ed ambiziosa.

Nel corso di un'intervista con il portale Kotaku, il narrative director Navid Khavari ha assicurato che Star Wars Outlaws offrirà un'esperienza di gioco fortemente immersiva grazie al modo in cui è stato concepito il suo open world. "Concentrarci sulla natura open world dell'opera ci ha permesso di creare un viaggio a tema Star Wars profondamente immersivo", spiega Khavari aggiungendo che l'enorme scenario pensato per l'avventura ha permesso agli autori di dare una caratterizzazione ancora più profonda alla protagonista Kay Vess: "Volevamo creare una canaglia che non ha mai sperimentato un'avventura simile prima d'ora, che ancora non ha capito tutto e non ha sempre la giusta risposta ad ogni quesito", dice il narrative director.

Tra i contenuti del vasto mondo di gioco Khavari cita la presenza di "dense città piene di attività" così come di "scenari a mondo aperto grandi, misteriosi e stupefacenti". L'esplorazione spaziale resta comunque un elemento cruciale dell'intera produzione: "Uno degli aspetti più importanti dell'opera è avere la propria nave che è essenzialmente la nostra casa. Lo spazio è per ogni fuorilegge un'esperienza molto remunerativa ma anche rischiosa, e se abbandoni la via nota la tua voglia di esplorazione regalerà grandi sorprese", conclude Khavari.

Per il momento il gioco non ha una data d'uscita definitiva: Star Wars Outlaws dovrebbe uscire durante l'anno fiscale 2024-2025, e se tutto va bene novità sul suo effettivo esordio sul mercato potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.