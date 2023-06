Star Wars Outlaws quando esce, è su Xbox Game Pass?

Star Wars Outlaws di Ubisoft Massive è sicuramente uno dei giochi più in vista tra quelli mostrati durante gli eventi di inizio giugno, il gioco di Ubisoft Massive ha conquistato il pubblico e molti non vedono l'ora di poterci giocare. Ma bisognerà aspettare ancora un pochino...

Quando esce Star Wars Outlaws? Per il momento il publisher francese ha parlato di un generico 2024 senza fornire indicazioni più precise, possiamo aspettarci magari un lancio durante la stagione natalizia del prossimo anno? Probabile, ma è solo una nostra ipotesi. Star Wars Outlaws esce su Xbox Series X/S, PC e PS5 mentre non sono previste versioni per PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Il gioco è stato presentato per la prima volta all'evento Xbox Games Showcase ma non si tratta di una esclusiva Xbox. Proprio la presentazione durante lo showcase Microsoft ha instillato qualche dubbio nei giocatori: Star Wars Outlaws esce su Xbox Game Pass al lancio? Sono stati annunciati ben 18 nuovi giochi in arrivo al day one su Game Pass ma Star Wars Outlaws non è tra questi, al lancio il gioco non sarà incluso nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

Se volete approfondire, potete dare una occhiata al gameplay esteso di Star Wars Outlaws