Star Wars Outlaws 'ruberà tutto il vostro tempo libero': ancora gameplay!

Ubisoft lo ha già detto più volte: Star Wars Outlaws avrà un open world profondamente immersivo, enorme e che lascerà al giocatore totale libertà di azione e movimento. E questo concetto è stato nuovamente ribadito anche al Future Games Show 2024 Spring Showcase.

Il trailer di Star Wars Outlaws si apre con un'affermazione piuttosto eloquente: il gioco che "molto probabilmente ruberà tutto il vostro tempo libero", ulteriore reminder di quanto Massive Entertainment voglia fare le cose davvero in grande con il suo prossimo videogioco tutto incentrato su Star Wars. A parte ciò, il filmato mostrato all'ultimo Future Games Show non è particolarmente corposo, ma ci offre comunque un nuovo sguardo a ciò che lo studio svedese in forza ad Ubisoft.

L'avventura con protagonista la fuorilegge Kay Vess promette di essere un concentrato d'azione nel frattempo che si esplorano a fondo le insidie e le meraviglie della galassia lontana lontana, raggiungendo immensi pianeti alla ricerca di risorse e battaglie epiche. Continua tuttavia a mancare una data d'uscita ufficiale, con Ubisoft che in tal senso non si è sbottonata nemmeno nel corso dello Spring Showcase: l'unica certezza per ora è che Star Wars Outlaws arriverà nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Su Like a Dragon: Infinite Wealth è uno dei più venduti di oggi.