Star Wars Outlaws, i segreti del gameplay: Ubisoft Massive descrive le sessioni sparatutto

Mentre in rete ci si interroga sulle analogie tra Star Wars Outlaws e Beyond Good & Evil 2, Julian Gerighty focalizza le attenzioni della community sul gameplay: il direttore creativo di Massive Entertainment descrive il lavoro svolto per rendere uniche le sessioni sparatutto della nuova avventura sci-fi di Ubisoft.

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Gerighty ai giornalisti di GamesRadar+, l'esponente della sussidiaria di Ubisoft ha preso spunto dalle scene di gameplay di Star Wars Outlaws mostrate nel corso dell'ultimo evento Ubisoft Forward per spiegare che "tutto ciò che volevamo fare era offrire ai giocatori l'opportunità di immergersi nelle atmosfere di Guerre Stellari nei panni del fuorilegge".

"Ciò significa che non sarete dei soldati addestrati, ma dei reietti con una pistola", rimarca il Creative Director di Massive Entertainment prima di entrare nel merito del gameplay e dichiarare che "affronterete la vostra avventura con lo spirito di un fuorilegge spavaldo e intraprendente, un pistolero spaziale con un blaster, i suoi gadget, un equipaggiamento all'avanguardia... e il fedele Nix. Non avrete nemmeno il tempo di pensare come mettervi al riparo e trovare una posizione comoda da cui sparare ai nemici".

A detta di Gerighty, quindi, Star Wars Outlaws sarà ben diverso da titoli che, come The Division, basano la propria esperienza sparatutto sull'utilizzo delle coperture. Un esempio in tal senso ci viene offerto dall'esponente di Ubisoft Massive quando spiega che "i Trick Shot ammirati nel gameplay reveal offriranno ai giocatori dei momenti in cui potranno fare appello alle abilità del proprio personaggio per colpire bersagli in movimento e dare vita a scene incredibilmente spettacolari. Grazie a questa e ad altre funzionalità vi sentirete incredibilmente abili e, se vogliamo, anche fortunati, proprio come i fuorilegge più celebri di Star Wars".

Il lancio di Star Wars Outlaws è previsto nel 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più sulla nuova avventura sci-fi di Ubisoft, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Star Wars Outlaws, fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari.