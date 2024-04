Star Wars Outlaws e sistema di reputazione: le prime impressioni di Game Informer

Attraverso lo Story Trailer di Star Wars Outlaws Ubisoft ha confermato ufficialmente che l'Action/Adventure open world a tema Star Wars sarà disponibile su PC, <PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 30 agosto 2024. E con l'uscita che un poco alla volta si avvicina ci sono tanti altri dettagli ancora pronti per essere scoperti dai fan.

Attraverso una nuova anteprima, Game Informer ci illustra ulteriori caratteristiche della prossima produzione targata Massive Entertainment. La nota testata ha avuto modo di provare una piccola porzione del gioco ambientata sulla luna Toshara, scavando più a fondo non solo sul gameplay in generale ma in particolare sul sistema di reputazione alla base del gioco: a seconda delle azioni e degli incarichi portati avanti la protagonista Kay Vess può migliorare la propria popolarità attraverso le quattro fazioni criminali presenti in Star Wars Outlaws, andando così a modificare l'evoluzione degli eventi e dell'avventura.

Il sistema di reputazione, sostiene Game Informer, rende ancora più immersivo quanto proposto da Ubisoft facendo effettivamente sentire nei panni di una fuorilegge e dando maggiore credibilità sia al personaggio che al mondo di gioco che la circonda. In aggiunta, la redazione è rimasta soddisfatta dal gameplay generale, con un sistema di combattimento che appare spettacolare e adrenalinico. Si tratta in ogni caso di una breve versione di prova che fa comunque ben sperare sulla buona riuscita del prodotto completo.

Nel frattempo non sono mancati alcuni malumori attorno al progetto: i giocatori non sono contenti delle Gold e Ultimate Edition di Star Wars Outlaws, in particolare per i contenuti ritenuti non in linea con i prezzi ai quali sono proposte queste edizioni.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su