Star Wars Outlaws: Story Trailer in arrivo! Ecco data e ora della World Premiere

Buone notizie dagli studi di Massive Entertainment: non servirà aspettare fino all'Ubisoft Forward 2024 estivo per riaprire una finestra sulla Galassia lontana lontana di Star Wars Outlaws. La sussidiaria svedese di Ubisoft ha infatti preannunciato l'arrivo imminente dello Story Trailer!

Il filmato promessoci dagli sviluppatori di The Division e del recente Avatar Frontiers of Pandora andrà quindi a tratteggiare i contorni del perimetro ludico e narrativo nel quale saremo chiamati a muoversi nei panni di Kay Vess, una "furfante ingegnosa, una fuorilegge alla costante ricerca di libertà e dei mezzi necessari per rifarsi una nuova vita".

Il canovaccio narrativo steso dal team di Ubisoft Massive ci porterà a esplorare diversi pianeti, ciascuno dei quali proporrà delle sfide uniche da superare in compagnia di Nix. Lo Story Trailer di Outlaws, di conseguenza, ci offrirà l'opportunità di immergerci anzitempo nelle atmosfere di Guerre Stellari per avere un assaggio dell'esperienza che ci attende su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S più avanti nel 2024.

La World Premiere sulla storia di Star Wars Outlaws verrà trasmessa da Ubisoft a partire dalle ore 18:00 italiane di giovedì 11 aprile su YouTube. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Massive Entertainment, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento su Star Wars Outlaws, fuorilegge nel primo open world di Guerre Stellari.

