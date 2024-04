Star Wars Outlaws: lo Story Trailer ci immerge nell'open world di Guerre Stellari

"La Galassia è ricca di opportunità, ma solo per chi è disposto a rischiare", è l'incipit dell'atteso Story Trailer di Star Wars Outlaws che ci immerge nelle atmosfere del primo open world ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Il filmato confezionato dal team di Massive Entertainment unisce scene in cinematica a sequenze in-engine per tratteggiare i contorni dell'odissea fantascientifica da vivere indossando i panni di Kay Vess, una giovane canaglia in cerca di libertà e dei mezzi per rifarsi una vita al fianco del suo compagno Nix.

Nel corso dell'avventura dovremo esplorare tutta una serie di ambientazioni note e inedite della Galassia lontana lontana ideata da George Lucas, con pianeti iconici e mai visti prima popolati da PNG leggendari di Guerre Stellari e da figure misteriose.

Come anticipato dal leak di Ubisoft Japan, il lancio di Star Wars Outlaws è atteso per il 30 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con preordini che partono da oggi 9 aprile. Gli acquirenti delle edizioni Gold e Ultimate (con quest'ultima che includerà anche il Season Pass) potranno calarsi nei panni di Kay Vess e vivere le sue avventure sci-fi già a partire dal 27 agosto. Cosa ne pensate dello Story Trailer di Star Wars Outlaws? Fatecelo sapere con un commento!

