Star Wars Outlaws: Ubisoft svela i contenuti di Gold e Ultimate Edition

Ubisoft ha finalmente tolto i veli al nuovo Story Trailer di Star Wars Outlaws, dandoci un nuovo assaggio dell'avventura curata da Massive Entertainment. Contestualmente, la compagnia d'Oltralpe ha diffuso le informazioni riguardanti le varie edizioni con cui il titolo debutterà sul mercato.

Oltre alla ovvia edizione Standard, Star Wars Outlaws sarà disponibile a partire dal 30 agosto anche in Gold e Ultimate Edition. Di seguito vi riportiamo i contenuti che troverete all'interno di ognuna delle versioni.

Standard Edition (69,99 euro)



Gioco Base.

Gold Edition (109,99 euro)



Gioco Base;

Season Pass (comprende due DLC), la missione esclusiva "Jamba's Gambit" al lancio e il pacchetto cosmetico "Kessel Runner Character Pack";

Fino a tre giorni di Accesso Anticipato.

Ultimate Edition (129,99 euro)



Gioco Base

Season Pass (comprende due DLC), la missione esclusiva "Jamba's Gambit" al lancio e il pacchetto cosmetico "Kessel Runner Character Pack";

Fino a tre giorni di Accesso Anticipato;

Bundle Sabacc Shark: comprende cosmetici per Kay, il suo blaster, Nix, lo Speeder di Kay e l'astronave "Trailblazer".

Bundle Rogue Infiltrator: comprende cosmetici per Kay, Nix, lo Speeder di Kay e l'astronave "Trailblazer".

Digital art book: Una selezione di concept art e immagini del gioco, compresi gli storyboard cinematografici unici Fino a 3 giorni di accesso anticipato.

In attesa del lancio in programma per il 30 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Outlaws per ulteriori dettagli.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS4 è uno dei più venduti oggi su