Star Wars Outlaws tornerà presto: Kay Vess dà appuntamento all'estate!

Come promesso, il palco dell'Ubisoft Forward ha ospitato il reveal completo di Star Wars: Outlaws. Al termine dell'appuntamento, è però giunto anche un messaggio passato un po' in sordina.

In un video approfondimento legato al gioco (lo trovate in apertura a questa news), Massive Entertainment ha presentato al pubblico Humberly Gonzalez, attrice che presterà il volto alla protagonista Kay Vess. Nel raccontare la propria esperienza con il motion capture, l'attrice ha accompagnato gli amanti di Guerre Stellari dietro le quinte di Star Wars: Outlaws.

Al termine del filmato, Humberly Gonzalez ha poi sorpreso gli spettatori, dando appuntamento ai videogiocatori al prossimo Comicon di San Diego. In programma negli USA nel periodo compreso tra 20 e 23 luglio 2023, l'evento vedrà ospite proprio l'interprete di Kay Vess. Ma non solo: l'attrice ha confermato che al suo fianco vi saranno anche "alcuni sviluppatori e membri del cast" di Star Wars: Outlaws. Vista la comunicazione, ci aspettiamo che la fiera statunitense possa aspettare un panel dedicato proprio all'open world di Ubisoft.



In attesa di maggiori dettagli sul programma del San Diego Comicon di quest'anno, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare tantissime nuove informazioni sul gioco di Massive, riassunte nella nostra anteprima di Star Wars: Outlaws.