Star Wars Outlaws si fa sempre più vicino: il gioco è stato valutato dall'ESRB

Il fascino della produzione targata Massive Entertainment e Ubisoft è stato al centro di tante novità negli ultimi giorni: finalmente è arrivato lo Story Trailer di Star Wars Outlaws, il quale ci ha portato alla scoperta delle opportunità presenti nella galassia. L'uscita di Star Wars Outlaws si fa vicinissima e giungono i primi rating del titolo.

Come possiamo evincere dalle pagine ufficiali del noto ente americano, l'ESRB ha valutato Star Wars Outlaws. Pur essendo già a conoscenza della sua data d'uscita e di alcune sue novità. come l'assenza di torri da scalare per rivelare la mappa nel gioco Ubisoft Star Wars Outlaws, il lavoro dell'ESRB (così come degli enti di valutazione in generale) è spesso indicativo di uscite imminenti e/o di lavori che procedono a gonfie vele.

All'interno del suo resoconto del titolo Massive Entertainment e Ubisoft, l'ESRB afferma che "è un gioco d'azione e avventura in terza persona in cui i giocatori assumono il ruolo di un fuorilegge che naviga nel mondo sotterraneo dell'universo di Star Wars. Durante l'esplorazione di ambienti aperti, i giocatori possono accettare missioni/lavori per varie fazioni criminali. La maggior parte delle missioni prevede l'uso della furtività per intrufolarsi in zone molto sorvegliate o per sparare a ondate di nemici ostili".

Inoltre, dalle analisi dell'ente nordamericano emerge che in Star Wars Outlaws vi sarà il gioco d'azzardo simulato. In attesa di scoprire molto di più sulla produzione ambientata nell'iconico mondo di Star Wars, non ci resta che attendere con ansia le settimane che verranno.

