Star Wars Outlaws vs Assassin's Creed Mirage vs Avatar: chi vince su YouTube?

Sono principalmente tre i grandi giochi che hanno monopolizzato Ubisoft Forward, l'evento della casa francese trasmesso lo scorso 12 giugno: parliamo naturalmente di Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Mirage e Avatar Frontiers of Pandora. Tre giochi accolti benissimo dal pubblico, ma qual è il più visto in assoluto su YouTube?

La sfida delle visualizzazioni viene vinta da Star Wars Outlaws, che con il video gameplay raggiunge quota 3.1 milioni di views, risultando tra l'altro anche il video più visto tra quelli dei giochi annunciati a Xbox Games Showcase, superando Cyberpunk 2077 Phantom Liberty e Starfield.

Secondo posto per il gameplay di Assassin's Creed Mirage con oltre 2.1 milioni di visualizzazioni mentre il gameplay overview di Avatar Frontiers of Pandora raggiunge le oltre 1.3 milioni di views. Questi dati si riferiscono al solo canale YouTube di Ubisoft e non tengono conto di eventuali reupload e delle visualizzazioni su altri canali come Twitter o Instagram.

La forza continua a scorrere in Star Wars e il franchise registra enorme successo nonostante l'assenza di un grande blockbuster cinematografico. In molti hanno già messo a confronto Starfield e Star Wars Outlaws, due giochi ad ambientazione spaziale che hanno tutte le carte in regola per conquistare gli amanti del genere e delle atmosfere Sci-Fi.