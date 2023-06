Star Wars Outlaws vs Starfield: quale ti ha convinto di più?

La nuova space opera di Bethesda e il primo open world a tema Guerre Stellari di Ubisoft Massive hanno calamitato le attenzioni degli appassionati del genere (e non solo) con le spettacolari scene ingame e in-engine mostrate nel corso degli ultimi eventi estivi. Quale dei due vi ha convinto maggiormente?

Entrambi i titoli sono stati tra i protagonisti degli scoppiettanti annunci dell'Xbox Games Showcase, per poi essere ulteriormente approfonditi durante lo Starfield Direct e l'Ubisoft Forward. Il prossimo videogioco 'a universo aperto' di Bethesda ci vedrà saltare tra i sistemi stellari limitrofo al nostro per partecipare al programma Constellation e, con esso, compiere i primi passi nell'esplorazione e nella colonizzazione dello spazio.

Come sottolineato nel nostro riassunto degli annunci dello Starfield Direct, l'impianto ludico, narrativo, contenutistico e prettamente tecnologico eretto dal team al seguito di Todd Howard promette di essere a dir poco monumentale. Alle speranze alimentate da Bethesda fanno però da contraltare i dubbi di chi, giustamente o meno, preferisce tenere basse le aspettative per non 'rimanere scottato' dagli inevitabili problemi che dovrebbero palesarsi nella concretizzazione di questa visione interattiva, tra bug, inciampi nelle prestazioni e incongruenze nel gameplay.

Meno approfondito, ma di certo non meno spettacolare e 'attraente', è invece il video gameplay di Star Wars Outlaws che i ragazzi di Massive Entertainment hanno mostrato al pubblico dell'Ubisoft Forward tenutosi in questa calda estate videoludica piena di eventi e sorprese. Preceduto dal filmato in cinematica dell'Xbox Showcase, l'approfondimento sul gameplay di Star Wars Outlaws ha dato modo agli autori di The Division di mostrare quanto profonda e stratificata sia l'esperienza di gioco promessa dal primo videogioco free roaming della saga di Guerre Stellari.

A voi la parola, quindi: dovendo sceglierne uno tra Starfield e Star Wars Outlaws, quale dei due kolossal tripla A a tinte sci-fi di Bethesda e Ubisoft Massive vi ha convinto di più? Fatecelo sapere con un commento.