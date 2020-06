Star Wars Project Maverick: EA ha rimandato l'annuncio?

La scorsa settimana si è parlato di un possibile annuncio di Star Wars Project Maverick previsto per il 2 giugno, la data in questione è passata e il gioco non è stato annunciato.... il reveal è stato rimandato? Proviamo a fare chiarezza.

E' vero che Electronic Arts non aveva promesso alcun teaser per il 2 giugno tuttavia il giornalista Jeff Grubb aveva in programma per la giornata di ieri un misterioso appuntamento denominato "Film di Mel Gibson", didascalia che molti hanno associato al film Maverick del 1994... inoltre Project Maverick, come detto, è il nome in codice del prossimo gioco di Star Wars, da qui il legame tra le due cose.

E' probabile dunque che EA avesse in programma un primo annuncio di Star Wars Project Maverick per il 2 giugno ma abbia poi deciso di rimandare l'appuntamento a causa della delicata situazione che stanno vivendo gli Stati Uniti in questi giorni dopo l'uccisione di George Floyd. La stessa Electronic Arts avrebbe dovuto pubblicare un trailer di EA Sports Madden NFL 21 il primo giugno ma l'evento è stato annullato perchè "non è questo il momento giusto per parlare di sport."

Star Wars Project Maverick potrebbe essere annunciato durante l'EA Play LIVE della prossima settimana? Forse, ammesso che anche questo evento non venga rimandato, restiamo in attesa di comunicazioni da parte del publisher.