Star Wars Project Maverick: è il nuovo gioco di EA Motive, secondo Jason Schreier

Sul finire del mese di febbraio, Jason Schreier, noto editor di Kotaku, aveva diffuso alcune indiscrezioni legate al prossimo futuro videoludico del franchise di Star Wars.

Queste ultime si sono ora intrecciate con un interessante avvistamento: nel corso della giornata di mercoledì 4 marzo, infatti, alcuni osservatori hanno scoperto riferimenti ad uno Star Wars Project Maverick all'interno del database di PlayStation Store. In seguito, ulteriori indagini da parte della community hanno spinto diversi osservatori ad affermare che il codice del progetto includerebbe indicazioni in merito alla presenza di un comparto multiplayer e del fatto che il titolo è attualmente in fase di beta testing. Sembra essere invece escluso qualunque tipologia di supporto alla tecnologia della Realtà Virtuale.



In seguito al diffondersi di queste indiscrezioni, anche Jason Schreier è tornato ad esprimersi sull'argomento. Non molto tempo fa, l'editor di Kotaku aveva infatti affermato di essere a conoscenza dell'avvio dei lavori su due nuovi giochi di Star Wars in sviluppo presso EA. Il primo di questi sarebbe sviluppato da Respawn e rappresenterebbe un sequel dell'apprezzato Star Wars: Jedi Fallen Order. Il secondo sarebbe invece un progetto definito come "progetto minore ed insolito", sviluppato da EA Motive. Secondo quanto riferito recentemente su Twitter da Schreier, proprio quest'ultimo sarebbe Star Wars Project Maverick.



Come di consueto, vi ricordiamo che stiamo parlando di rumor e che, al momento, non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte di EA in merito ad uno Star Wars Project Maverick.