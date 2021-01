Star Wars, proseguono i rumor: cacciatori di taglie e un nuovo gioco EA

L'universo videoludico di Guerre Stellari è stato improvvisamente travolto da una notevole valanga di rumor, tra i quali il possibile arrivo di uno Knights of the Old Republic non sviluppato da EA e BioWare.

Non si tratta tuttavia dell'unica produzione "chiacchierata" nelle ultime ore: dalla medesima fonte si sono infatti dipanata anche ulteriori previsioni. L'insider Bespin Bulletin, che in passato ha correttamente offerto anticipazioni legate alla Galassia Lontana Lontana, ha infatti diffuso anche altre indiscrezioni. Nel corso di un recente podcast, quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto informazioni in merito ad un gioco legato a cacciatori di taglie che al momento sarebbe già in lavorazione.



Contestualmente, EA starebbe lavorando anche ad un ulteriore titolo "più piccolo" e legato a Star Wars. "Non so se il gioco di cacciatori di taglie è affidato a loro [EA] o se si tratta di Ubisoft. - ha dichiarato ricordando il già confermato Star Wars open world di Ubisoft Massive - Ad ogni modo sì, EA sta lavorando a qualcosa e c'è un altro gioco di Star Wars non annunciato di EA, ma non ho idea di cosa si tratti. Non penso sia Battlefront 3". In merito, l'insider non ha condiviso ulteriori dettagli.



Che Lucasfilm Games sia intenzionata a sfruttare l'enorme successo riscosso da The Mandalorian, in attesa della terza stagione della serie Disney+? Insomma, sembra che vi sia parecchia carne al fuoco sul falò di Guerre Stellari, ma ricordiamo che al momento si tratta solamente di voci non confermate.