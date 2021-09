Star Wars: Quantic Dream al lavoro sul teaser con Unit Image?

I rumor sull'esistenza di un gioco di Star Wars sviluppato da Quantic Dream hanno trovato parziale conferma anche da insider e giornalisti di testate come Kotaku, sono in molti ad aver rivelato di sapere che lo studio francese è attualmente al lavoro su un gioco di Guerre Stellari.

Tom Henderson conferma inoltre che la compagnia sta realizzando anche un primo teaser del gioco in collaborazione con Unit Image, colletivo francese di grafici, animatori e videomaker specializzati nella produzione di trailer e spot pubblicitari.

Unit Image ha già una notevole esperienza anche in ambio gaming avendo creato teaser e trailer per giochi come Legends of Runeterra, Far Cry 6, Baldur's Gate 3, Death Stranding, Ghost Recon Breakpoint, The Sinking City, God of War, Beyond Good & Evil 2, The Crew 2 e Call of Duty Infinite Warfare.

Sembra che il teaser sia attualmente al vaglio di Disney con la compagnia americana che dovrà dare l'ok alla pubblicazione oppure chiedere eventuali modifiche al video. Star Wars di Quantic Dream è in sviluppo da 18 mesi e va ad aggiungersi ad una serie di produzioni in sviluppo come Star Wars di Ubisoft e il probabile Star Wars Jedi Fallen Order 2 di Electronic Arts, oltre al remake di Star Wars Knights of the Old Republic.