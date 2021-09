Star Wars di Quantic Dream: niente quick time event e gameplay più action? Ecco il rumor

Dopo i rumor emersi negli ultimi giorni sulla possibile esistenza di un gioco basato su Star Wars e targato Quantic Dream, continuano ad affiorare nuovi dettagli: il titolo si discosterebbe infatti dai classici prodotti dello studio francese.

A riportate questa notizia sono stati i colleghi di Kotaku: la nota testata non ha potuto confermare al 100% le informazioni fatte circolare nelle ultime ore dallo YouTuber Gautoz e dall'insider Tom Henderson ma ha affermato di aver sentito gli stessi rumor da una terza fonte molto informata sui lavori in corso presso lo studio. Secondo questa fonte il gioco di Star Wars sarebbe in sviluppo da circa un anno e mezzo e potrebbe riservare più di una sorpresa: il titolo di Quantic Dream non sarebbe infatti basato sui classici "quick time event" a cui ci ha abituati il team francese ma offrirebbe invece meccaniche action più tradizionali e addirittura elementi open-world e multiplayer.

Insomma, i dettagli riportati da Kotaku vanno a rafforzare quanto detto da Gautoz e Tom Henderson, secondo i quali il nuovo gioco sarebbe in lavorazione da circa 18 mesi. Un nuovo titolo di Star Wars potrebbe quindi affiancarsi a quelli già annunciati da Ubisoft e Respawn Entertainment, nonché al remake di KOTOR. Non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte di Quantic Dream per saperne di più.