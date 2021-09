Star Wars di Quantic Dream è in sviluppo da 18 mesi per un insider

Nel weekend si è parlato di un nuovo gioco di Star Wars sviluppato da Quantic Dream, arrivano ora nuovi presunti dettagli su questo misterioso progetto svelato dallo YouTuber francese Gautoz e confermato poi da Tom Henderson.

Stando a quanto riportato da Henderson, il gioco sarebbe in lavorazione da circa 18 mesi anche se la fase di produzione vera e propria sarebbe iniziata solo di recente, probabilmente tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021.

Sempre secondo le voci di fonti interpellate da Tom Henderson, i contatti tra Quantic Dream e Disney risalgono a poco dopo la fine del rapporto di esclusiva con Sony Interactive Entertainment, lo studio francese aveva infatti un contratto per la produzione di tre giochi, esaurito dopo il lancio di Detroit Become Human nel 2018.

Non è del tutto chiaro in che stato si trovi attualmente il progetto, Quantic Dream non ha ancora annunciato i suoi piani per il futuro e non sappiamo esattamente quanto tempo ci vorrà per completare questo misterioso gioco di Star Wars, che andrebbe ad aggiungersi al già annunciato Star Wars di Ubisoft, al remake di Star Wars Knights of the Old Republic e anche al probabile Star Wars Jedi Fallen Order 2 di EA e Respawn.