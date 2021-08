Star Wars Redemption: demo disponibile su PC per lo spettacolare gioco gratis fan-made

Mentre gli appassionati attendono di scoprire quando Star Wars Jedi Fallen Order 2 diverrà realtà, un gruppo di fan riuniti sotto il nome di Square Phoenix aiuta ad ingannare l'attesa grazie al loro progetto videoludico completamente amatoriale ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Star Wars Redemption, questo il titolo del progetto fan-made, è ambientato durante la Guerra dei Cloni ed impressiona per l'enorme cura riposta dagli autori nel replicare in maniera fedele e credibile le atmosfere di quell'epoca storica di Star Wars, sfruttando al meglio le capacità dell'Unreal Engine 4. Protagonista dell'avventura è una guerriera Jedi che si destreggia tra i droidi dei Separatisti impugnando due spade laser. Il trailer a corredo mostra anche diverse sequenze di battaglie spaziali dall'alto tasso di spettacolarità.

Square Phoenix annuncia inoltre che una demo di Star Wars Redemption è disponibile su PC: la versione di prova mostra solo una piccolissima porzione del gioco che vede la protagonista andare a caccia di libellule. Sebbene inizialmente annunciati, nella demo non sono presenti nemici opzionali da combattere in quanto necessitano ancora di lavoro per essere perfezionati, stando a quanto rivelato dagli autori. Inoltre, Square Phoenix raccomanda fortemente di avere a disposizione una GTX 1070 sul proprio PC per avviare la demo. L'arrivo del gioco completo è ancora lontano, ma a giudicare da quanto svolto finora Star Wars Redemption promette di essere uno dei più intriganti progetti fan-made dedicati all'iconico franchise. Cosa ne pensate?