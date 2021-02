Star Wars Republic Commando marcia su Nintendo Switch: porting avvistato

Edito da LucasArt nell'ormai lontano 2005, Star Wars: Republic Commando si era fatto in origine strada esclusivamente su PC e sulla prima Xbox. Ora, a distanza di 15 anni, sembra tuttavia pronto a marciare verso nuovi lidi videoludici.

Nello specifico, Nintendo Everything riferisce dell'avvistamento di riferimenti al titolo nel catalogo di Nintendo Switch. In maniera simile a quanto già accaduto con Star Wars: Episode 1 Racer, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy e Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, il titolo legato alla Galassia Lontana Lontana potrebbe essere sulla via del ritorno da un passato videoludicamente lontano. I dettagli suggeriti dal leak in questione indicano per il porting di Star Wars: Republic Commando una dimensione pari a 43 MB. La nuova versione del gioco LucasArts sarebbe stata inoltre affidata - proprio come negli altri casi citati - agli sviluppatori di Aspyr Media.



L'eventualità di vedere lo sparatutto tattico in prima persona arrivare su Nintendo Switch non sembra essere remota visto il destino di altri capitoli del passato, come Star Wars: Episode 1 Racer o Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, ma al momento non vi è alcuna conferma ufficiale in merito. In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che altri rumor vorrebbero di ritorno anche Star Wars: Knights of the Old Republic per mano di Aspyr Media.