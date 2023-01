Star Wars di Respawn: l'FPS avrà il multiplayer? Lo suggerisce un annuncio di lavoro

Sappiamo ancora molto poco sull'FPS di Star Wars in sviluppo presso gli studi di Respawn Entertainment, software house che ha dato i natali titoli come Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.

Annunciato a gennaio dello scorso anno, il titolo non è ancora stato mostrato dalla software house, e l'unica informazione condivisa dal team ci ha confermato che lo sparatutto in prima persona è sviluppato in Unreal Engine 5.

Un nuovo annuncio di lavoro di Respawn sembra ora suggerire che il gioco includerà un comparto multiplayer online. Il post specifico, che è rivolto ad un Senior Gameplay Software Engineer, chiarisce che l'annuncio è per il "team FPS di Star Wars" dello studio. Una sezione in particolare dell'annuncio, in cui vengono elencate le "Qualifiche desiderate", si afferma che il nuovo dipendente ha avuto esperienza di lavoro su un gioco multiplayer.

Questo non può darci una conferma inequivocabile che l'FPS di Star Wars includerà delle modalità multiplayer online, ma l'annuncio fa quantomeno prendere quota a questa ipotesi. Il titolo deve ancora essere effettivamente presentato dalla software house, dunque sarà meglio attendere i prossimi aggiornamenti.

Respawn continua ad espandere il mondo di Guerre Stellari in ambito videoludico anche con Star Wars Jedi Survivor, sequel di Jedi Fallen Order atteso per quest'anno.