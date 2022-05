Star Wars: la ribelle Ahsoka Tano in un cosplay sia come jedi che come sith

L'universo di Star Wars inizialmente era molto ridotto, con la faida tra Ribelli e Impero Galattico che tenne banco negli anni '70 nei primi tre film della saga. Con la trazione guadagnata però dal mondo creato da George Lucas, iniziò a fiorire un enorme impero che ancora oggi è uno dei più redditizi di sempre.

Nacque così una trilogia prequel, tanti scrittori si cimentarono nel realizzare il cosiddetto Universo Espanso, arricchendo di dettagli i mondi già visitati e creandone di inediti, nacquero anche videogiochi e serie TV completamente nuove e basate su momenti particolari della saga. Un personaggio mai dimenticato dai fan è Ahsoka Tano di Star Wars The Clone Wars. La giovane padawan fu un'allieva di Anakin Skywalker prima che quest'ultimo diventasse Darth Vader.

Ahsoka si sta preparando al suo debutto in una serie propria, dopo le ultime apparizioni con il volto di Rosario Dawson. La jedi di Shili, stessa casa della jedi togruta Shaak Ti, adesso fa parte dei ribelli, cercando di opporsi all'impero. Alice Spiegel ha deciso di immaginare un cosplay di Ahsoka Tano in versione jedi, con le sue due spade laser azzurre. E se invece la donna avesse deciso di parteggiare per l'impero? In un secondo cosplay vediamo Ahsoka Tano diventare una sith, sfruttando sempre due spade laser stavolta rosse. Quale versione preferite?