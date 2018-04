Star Wars Rogue Squadron: due video mostrano in azione il fan remake realizzato con l'UE4

Star Wars Rogue Squadron è uno dei giochi più amati dai fan di Guerre Stellari, uscito nel 1998 su Nintendo 64 e l'anno successivo su PC, con grande successo di pubblico e critica. Il modder e sviluppatore indipendente Thanaclara sta realizzando un fan remake del titolo di Factor 5.

Thanaclara ha utilizzato come base la versione per Nintendo 64 con l'obiettivo di portare il gioco su PC con Unreal Engine 4. I due video diffusi dallo sviluppatore mostrano lo stato attuale dei lavori, al momento sono presenti quattro livelli non ancora completi, tra i prossimi obiettivi quello di ricampionare la colonna sonora e in generale migliorare notevolmente il comparto tecnico.

Come accade spesso con progetti amatoriali, Thanaclara non è in grado di dire quando terminerà i lavori sul gioco, se dovesse riuscire nella sua impresa il fan remake sarà ovviamente pubblicato gratuitamente, a patto che il proprietario dei diritti d'autore non intervenga per bloccare la diffusione dell'opera.