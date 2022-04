Star Wars Rogue Squadron: remastered per la vecchia serie? Aspyr non lo esclude

I fan di vecchia data si ricorderanno sicuramente di Star Wars Rogue Squadron, sparatutto aereo di grande successo sviluppato da Factor 5 e LucasArts su Nintendo 64 e PC nel 1999, che impressionò critica e pubblico grazie a un gameplay coinvolgente fedele alle battaglie spaziali viste nei film di Star Wars.

La serie è andata avanti per altri due capitoli pubblicati in esclusiva su GameCube, Star Wars Rogue Leader e Star Wars Rebel Strike, capaci di lasciare il segno sulla console Nintendo. Da allora però il brand non è stato portato avanti, con molti fan che sperano ancora oggi di rivedere in azione i tre grandi classici in veste rimodernizzata. Per il momento on ci sono remastered all'orizzonte, anche se la possibilità che vengano realizzate non è del tutto da escludere.

Aspyr Media, già autore delle riedizioni di vari giochi di Star Wars come Republic Commando, i Jedi Knights e The Force Unleashed, lascia intendere in un messaggio su Twitter che potrebbero prendere in considerazione l'idea di riportare in scena la trilogia di Rogue Squadron qualora la domanda dei fan fosse consistente: "Noi di Aspyr siamo grandissimi fan di Star Wars ed amiamo offrire i relativi giochi a un nuovo pubblico. Per noi tutto dipende dai giochi che crediamo che i fan amino di più e vorrebbero rivedere sulle nuove piattaforme. Se ci sarà la domanda, noi siamo pronti", spiega la compagnia.

Tutto dipende quindi dal volere dei fan, nel frattempo comunque Aspyr ha il suo bel da fare con lo sviluppo del remake di Star Wars KOTOR annunciato come esclusiva PS5 al lancio, del quale per ora si è visto un semplice teaser trailer. Il brand di Guerre Stellari in ogni caso sembra voglia intensificare sempre di più la sua presenza in ambito videoludico, considerato il gioco di Star Wars in lavorazione presso Skydance New Media, con Amy Hennig alla guida del progetto.