Star Wars: l'RTS di Respawn e Bit Reactor in Unreal Engine 5? Ci sono indizi

Anche se Electronic Arts ha cancellato l'FPS di Star Wars basato su The Mandalorian, Respawn Entertainment continua a lavorare sul franchise e il progetto RTS sviluppato in collaborazione con Bit Reactor è ancora vivo e vegeto. Anzi, emerge ora un dettaglio in più sulla natura dell'opera.

Sembra infatti che lo strategico incentrato su Star Wars sia realizzato tramite Unreal Engine 5: a confermarlo è un annuncio di lavoro di Bit Reactor, alla ricerca di un Senior Lightning Artist da aggiungere al proprio team che, tra le responsabilità affidate alla nuova risorsa, viene precisato che il candidato "sarà responsabile dell'illuminazione e delle cinematiche utilizzando Lumen in Unreal Engine 5". A parte questo elemento, però, per il resto il progetto resta totalmente avvolto nel mistero, e non è chiaro quando verrà mostrato ufficialmente al pubblico. In ogni caso Star Wars RTS di Bit Reactor e Respawn esiste ed è regolarmente in lavorazione, pertanto non resta che attendere il prossimo futuro per scoprire maggiori dettagli su ciò che offrirà ai fan.

Oltre al gioco strategico, Respawn dovrebbe essere già al lavoro su Star Wars Jedi 3, terzo episodio della serie con protagonista Cal Kestis e a sua volta sempre realizzato in Unreal Engine 5. Anche in questo caso tutto ancora tace sul nuovo capitolo del brand, ma dopo il successo dei due predecessori è probabile che ne sentiremo presto parlare in maniera più concreta.

