Star Wars: La Forza scorre potente in queste PS5 a tema Darth Maul

Nonostante Playstation 5 resti praticamente introvabile sul mercato e venga sostituita da dei cloni di dubbia qualità, alcuni tra coloro che hanno messo le mani sulla console non si sono fatti problemi a moddarla e personalizzarla. È questo il caso dell'utente Reddit Cesar0900, che ha creato due bellissime PS5 a tema Darth Maul.

Cesar0900 ha infatti pubblicato nelle scorse ore un post sul Subreddit di Playstation in cui mostra la personalizzazione delle sue due PS5 a tema Sith, sul cui pannello laterale troneggia Darth Maul, uno dei personaggi più amati del lato oscuro della Forza. Potete dare un'occhiata alla fotografica postata da Cesar0900 nell'immagine in calce a questa notizia.

Come potete vedere dalla fotografia, la personalizzazione della PS5 è stata realizzata con un aerografo e mostra una versione "cartoon" del minaccioso Sith che abbiamo visto nei film di Star Wars e, più di recente, anche in Star Wars Battlefront 2. In generale, però, nessun fan della saga creata da George Lucas può rimanere indifferente di fronte al lavoro di Cesar0900, che si è anche dovuto confrontare con le difficoltà di utilizzare il pannello di PS5 come "tela" per la propria opera.

Ad ogni modo, pare che il franchise di Star Wars stia vivendo un rinascimento videoludico da quando è passato nelle mani di Disney. Accanto alla già citata serie Battlefront, infatti, i giochi in sviluppo legati a Star Wars sono moltissimi, e vanno dalle esperienze single-player a quelle multiplayer di massa, transitando per generi come l'adventure, l'action e l'action RPG.

Pochi giorni fa, invece, alcuni rumor hanno stabilito che un gioco di Star Wars su Boba Fett sarebbe in arrivo, mentre già sappiamo che Quantic Dream sta sviluppando Star Wars Eclipse, un progetto Open World di ampio respiro sul quale, sfortunatamente, abbiamo ancora poche informazioni. D'altro canto, ci vorrà ancora un po' prima di mettere le mani sulla nuova fatica degli autori di Detroit Become Human: infatti, Star Wars Eclipse non uscirà prima del 2025.