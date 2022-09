Star Wars senza freni: Disney vuole un gioco ogni 6 mesi, dice Tom Henderson

Da Jedi Survivor ad Eclipse, passando per il remake di KOTOR ed altri progetti ancora da mostrare concretamente, sono numerosi i giochi a tema Star Wars in sviluppo presso vari studi sparsi per il mondo. E non è da escludere che negli anni a venire possano diventare ancora di più.

Secondo il noto insider Tom Henderson, che cita alcune sue fonti fidate, nei piani di Disney ci sarebbe la pubblicazione di un gioco di Star Wars ogni sei mesi, alternando una produzione Tripla A con una di minore portata all'interno di ogni anno fiscale d'ora in avanti. Sebbene manchi una conferma ufficiale, le produzioni attualmente in sviluppo collegate alla Galassia Lontana Lontana sono effettivamente un numero tale da poter tranquillamente coprire i prossimi quattro anni.

Oltre infatti ai già citati Jedi Survivor, Eclipse ed il remake di KOTOR, Henderson ricorda che sono in lavorazione anche il gioco di Star Wars realizzato da Amy Hennig, un FPS ed uno strategico entrambi ad opera di Respawn Entertaiment, uno Star Wars open world sviluppato da Ubisoft Massive e Star Wars Hunters di Zynga. Otto progetti in totale quindi, almeno per il momento.

Gli appassionati del franchise ideato da George Lucas possono dunque aspettarsi molte sorprese in futuro, in attesa di vedere (o rivedere) in azione i titoli già in produzione, alcuni dei quali, afferma l'insider, con uscita prevista tra almeno quattro anni e quindi ancora molto lontani dagli scaffali dei negozi.