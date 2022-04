Star Wars Skywalker Saga, è record: miglior lancio di sempre per un gioco LEGO

Continua senza sosta il successo di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, l'ultima fatica di Traveller's Tales a tema LEGO che ha fin qui ottenuto grandi riscontri da partire di critica e pubblico. Un grande apprezzamento generale che si sta riflettendo in positivo anche sulle vendite, già notevoli.

Oltre al fatto che l'ultimo LEGO Star Wars sta vendendo in digitale quasi quanto Elden Ring in UK, tramite Twitter gli sviluppatori fanno sapere che La Saga degli Skywalker ha raggiunto un altro importante record divenendo il gioco LEGO con il miglior lancio di sempre. Nel comunicare l'ottima notizia su Twitter, Traveller's Tales ringrazia sentitamente i fan per il loro grande supporto sin dal giorno del debutto su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, per un successo che potrebbe divenire ancora più grande nelle prossime settimane.

Il publisher Warner Bros. Games ha nel frattempo confermato che La Saga degli Skywalker ha già venduto 3.2 milioni di copie dal giorno del debutto avvenuto lo scorso 5 aprile, come riportato da Gamesindustry. Nel frattempo si continua a lavorare sui nuovi contenuti per il gioco: oltre all'arrivo del DLC incentrato su Star Wars Rogue One, disponibile dallo scorso 19 aprile, in rete sono emersi i leak per i DLC di The Mandalorian 2 per LEGO Star Wars Skywalker Saga, con nuovi personaggi in arriva in data ancora da definire.