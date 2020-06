Star Wars Squadron è ufficiale, la conferma di EA: il reveal tra pochi giorni

Di recente, un nuovo titolo legato alla Galassia Lontana Lontana aveva la sua comparsa sul portale ufficiale verdecrociato, con l'avvistamento di uno Star Wars Squadron sul sito Xbox.

Ebbene, dopo che la segnalazione ha prevedibilmente attirato l'interesse del pubblico di appassionati di Guerre Stellari, arriva una conferma ufficiale. I vertici di Electronic Arts hanno infatti confermato l'esistenza del gioco, ma non solo: un ulteriore appuntamento si è ora aggiunto alla già fitta lista di eventi che stanno accompagnando l'avvento dell'estate. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, giornata che vedrà il reveal di Star Wars Squadron.

Come ormai consuetudine in questi ultimi mesi, l'appuntamento sarà esclusivamente streaming: EA promette infatti di rendere disponibile il primo trailer del gioco alle ore 17:00 del fuso orario italiano. Sul Canale YouTube di EA Star Wars è già stata attivata la première, come potete verificare direttamente in apertura a questa news. In descrizione al video, EA invita gli aspiranti piloti a presentarsi puntuali per il briefing: nessun ulteriore dettaglio è stato confermato dalla software house.



Gli ultimi rumor, lo ricordiamo, riferivano di un gioco di Star Wars in sviluppo presso EA Motive e noto tra gli addetti ai lavori col nome in codice di Project Maverick.