Star Wars Squadrons arriva su PlayStation Plus: quanto pesa su PS4?

Star Wars Squadrons è gratis da oggi come parte della lineup giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021. Il gioco multiplayer di Guerre Stellari è stato lanciato lo scorso mese di ottobre e ora può essere riscattato a costo zero da tutti gli iscritti al servizio premium di Sony.

Ma quanto pesa Star Wars Squadrons? Al lancio il gioco richiedeva circa 40 GB di spazio libero per l'installazione, nel passare dei mesi sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti che hanno aumentato di fatto la dimensione del gioco, in ogni caso lo spazio necessario è inferiore ai 50 GB assestandosi sui 44/45 GB su PlayStation 4, PS4 PRO e PlayStation 5.



Star Wars Squadrons è ottimizzato per PS5 e sulla console Sony di nuova generazione il gioco offre una miglior resa della qualità visiva e il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile per TV e monitor che supportano il VRR. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Squadrons, inoltre vi ricordiamo che il gioco presenta anche una modalità in Realtà Virtuale ed è quindi compatibile con il visore PlayStation VR di Sony. Una buona occasione per lanciarsi in battaglie nello spazio profondo a bordo dei velivoli più iconici della saga di Star Wars.