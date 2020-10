Star Wars Squadrons: in arrivo l'aggiornamento gratuito a tema The Mandalorian

Dopo aver festeggiato l'esordio piuttosto caloroso di Star Wars: Squadrons, gli sviluppatori di EA Motive hanno annunciato l'arrivo di qualche novità per celebrare la seconda stagione di The Mandalorian.

EA motive ha deciso di dare il benvenuto ai nuovi episodio della popolare serie TV legata all'universo di Star Wars con ben otto oggetti speciali che andranno ad abbellire i vari caccia messi a disposizione dal titolo. Come si legge nella nota degli sviluppatori: "I giocatori di Star Wars: Squadrons potranno sbloccare gratuitamente 8 nuovi cosmetici ispirati a The Mandalorian per adornare i propri caccia stellari. Il lancio di rifornimenti introdurrà cosmetici per le cabine di pilotaggio di ogni fazione, tra cui un ologramma, una decalcomania, un gadget per il cruscotto e un gadget sospeso per tutti i caccia stellari della Nuova Repubblica e dell'Impero".

Ovviamente non poteva mancare un oggetto dedicato alla figura più iconica della serie Disney, ovvero il piccolo e grazioso Baby Yoda, che andrà ad impreziosire ulteriormente i velivoli in-game. In attesa del nuovo aggiornamento, che uscirà il 28 ottobre, vi ricordiamo che potete trovare la recensione di Star Wars Squadrons sulle pagine di Everyeye.