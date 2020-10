Star Wars Squadrons: come agganciare i bersagli nemici

In Star Wars Squadrons sarete protagonisti di epiche battaglie, da vivere in prima persona all'interno della cabina del vostro caccia stellare. Per uscire vittoriosi dagli scontri a colpi di blaster dovrete sapere come effettuare le manovre giuste, tra cui forse la più importante, l'agganciamento del bersaglio.

L'agganciamento del bersaglio è una parte fondamentale del combattimento aereo in Squadrons, che vi consente di concentrare il fuoco dei laser su un unico nemico per eliminarlo in fretta.

Per cominciare ad agganciare, premete L2 (se giocate con un Dualshock PS4) o LT (per chi impugna un controller Xbox) quando il caccia nemico si trova proprio di fronte a voi. Per cambiare bersaglio nel caso in cui ne aveste più di uno in vista, mantenendo l'agganciamento attivo, premete semplicemente X/A.

Tenendo premuto il tasto L2 (o LT) potrete vedere un elenco di tutti i bersagli disponibili, cosa che vi permetterà di scegliere in modo più preciso l'obiettivo (navigate tra i bersagli con l'analogico sinistro). Una volta selezionato il nemico che volete, rilasciate L2/LT per confermare.

Questo è tutto ciò che dovete sapere per agganciare automaticamente un bersaglio in Star Wars Squadrons. Per riassumere:

Premete L2 (LT su Xbox) quando il bersaglio è di fronte a voi; Premete X (o A su Xbox) per passare da un bersaglio all'altro; Tenete premuto L2 (LT) per visualizzare la lista di tutti i bersagli disponibili, rilasciando il tasto per confermare l'agganciamento.

