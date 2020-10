Star Wars Squadrons: come usare il turbo e la derapata

Durante i frenetici combattimenti aerei tra caccia stellari in Star Wars Squadrons potrebbe essere fondamentale aumentare la propria velocità ed eseguire delle manovre chiamate derapate per poter fare fuoco da una posizione favorevole. In questa guida vi spieghiamo come fare.

Il turbo

La prima cosa da fare per poter azionare il turbo è inviare tutta l'energia ai motori, sovraccaricandoli. Per farlo, premete la croce direzionale sinistra sul vostro pad. Vedrete che la barra blu dell'energia dei motori si riempirà e subito dopo un indicatore giallo vi segnalerà la quantità di turbo disponibile. Quando l'indicatore sarà arrivato a una certa altezza, potrete azionare il turbo (più la barra è piena, più a lungo potrete mantenerlo) premendo una sola volta L3 (analogico sinistro). La barra gialla comincerà a svuotarsi e il boost di velocità finirà quando sarà vuota, ma potete anche interrompere la manovra in anticipo premendo nuovamente L3. Tenete a mente che le vostre capacità di virata saranno notevolmente ridotte durante l'utilizzo del turbo.

La derapata

Questa manovra va eseguita mentre siete in modalità turbo ed è utilissima per schivare un missile, invertire rapidamente la direzione del caccia o fare fuoco su un nemico in coda. Una volta che avete attivato il turbo, tenete premuto L3 e virate usando R3 (analogico destro). Il vostro caccia manterrà la rotta precedente ma potrà virare, ovvero orientare il muso nella direzione che desiderate. A seconda della direzione che darete al caccia, potrete sparare a 90° a destra o sinistra oppure anche invertire momentaneamente la rotta di 180°. Inoltre, avendo ancora turbo a disposizione, potrete azionare nuovamente il turbo ed effettuare una virata stretta di 90° per aggirare un ostacolo, seminando un nemico all'inseguimento o facendo schiantare un missile che stava per raggiungervi.

Quindi, per riepilogare, ecco come attivare il turbo ed effettuare derapate:

Croce direzionale sinistra per inviare l'energia ai motori L3 per azionare il turbo, che consumerà una barra gialla Pressione prolungata di L3 + qualsiasi direzione di R3 per derapare Premere nuovamente L3 per attivare il turbo ancora e cambiare bruscamente direzione

