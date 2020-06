Star Wars Squadrons: EA svela i requisiti di sistema della versione PC

A poche ore dall'annuncio di Star Wars Squadrons, Electronic Arts ha aggiornato il sito ufficiale con tutti i dettagli sui requisiti minimi e consigliati per giocare il titolo sul proprio PC con o senza visore per la realtà virtuale.

Il portale del gioco è infatti molto dettagliato e fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie a comprendere se il proprio PC sarà in grado di reggere o meno il titolo.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di Star Wars Squadrons:

Minimi (non VR)

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 1300X

Processore (Intel): Intel i5-7600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon HD 7850 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 660 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

Consigliati per chi non gioca in VR, Minimi per chi gioca in VR

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 3200G

Processore (Intel): Intel i7-7700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 480 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1060 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

Consigliati per la VR

Sistema operativo: Windows 10

Processore (AMD): Ryzen 3 3200G

Processore (Intel): Intel i7-7700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica (AMD): Radeon RX 570 o equivalente

Scheda grafica (NVIDIA): GeForce GTX 1070 o equivalente

DirectX: 11

Spazio libero su disco: 30 GB

A prescindere dalla configurazione, gli sviluppatori hanno reso noto che per accedere alle modalità multigiocatore online è obbligatorio essere in possesso di una connessione ad internet attiva da 512 Kbps o superiore.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali a partire dal prossimo 2 ottobre 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC.