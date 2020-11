Star Wars Squadrons si espande: ricche novità in arrivo entro fine 2020

Nell'ultimo Pilot Briefing pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Electronic Arts, gli sviluppatori di EA Motive promettono di espandere l'offerta ludica di Star Wars Squadrons con tanti contenuti gratuiti in arrivo tra novembre e dicembre.

Il valzer delle novità per gli appassionati dell'ultimo sparatutto dogfight targato EA partirà il 25 novembre con l'aggiornamento di novembre di Star Wars Squadrons che porterà il titolo alla versione 3.0. L'update in questione apporterà delle modifiche al bilanciamento e dei correttivi al comparto grafico che consentiranno a EA Motive di introdurre il primo, grande contenuto inedito post-lancio, ossia la nuova mappa Fostar Haven.

Lo scenario multiplayer riprende l'ambientazione della missione che fa da prologo al gioco e lo riformula in funzione delle sfide in rete da affrontare nelle modalità competitive. Sempre con l'aggiornamento del 25 novembre verranno implementati quattro componenti inediti per customizzare l'equipaggiamento del proprio caccia spaziale e potenziarne l'arsenale, lo scafo e la mobilità.

A dicembre sarà poi il turno dell'update che porterà Squadrons alla versione 4.0. L'aggiornamento in questione amplierà l'hangar della Nuova Repubblica e dell'Impero Galattico per fare spazio a due nuovi caccia, con i rispettivi elementi di personalizzazione e potenziamento legati alla progressione dell'esperienza di gioco. Con l'update 4.0, EA Motive conta di integrare anche una delle modalità più richieste dalla community, ossia le Partite Personalizzate. Chi desidera cimentarsi in questo genere di attività potrà farlo appoggiandosi a un sistema di matchmaking con tutte le partite pubbliche e private create dagli utenti.

Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento; nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Star Wars Squadrons.