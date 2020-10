Star Wars Squadrons: come giocare in multiplayer con gli amici

Star Wars Squadron vi permetterà di esplorare la galassia di Star Wars e godervi una modalità giocatore singolo di tutto rispetto grazie a una solida storia principale. Ma l'aspetto forse più intrigante del gioco consiste nel multiplayer, grazie al quale potrete formare una squadriglia di caccia insieme ai vostri amici.

Giocare con gli amici è sicuramente più divertente che partecipare a delle partite con sconosciuti. Vediamo insieme come fare per creare un gruppo, invitare gli amici o accettare i loro inviti.

Invitare gli amici nella squadra

Per prima cosa, aprite il menu Social premendo il touchpad del Dualshock o il pulsante centrale del controller Xbox. Da qui potete visualizzare la vostra lista amici e mandare gli inviti premendo X/A sul nome e selezionando l'opzione "Invita". Una volta che avranno accettato, gli amici compariranno nella lista a sinistra con l'immagine e il nome del loro pilota. Non vi resta che selezionare la modalità multiplayer che volete giocare e sarete trasportati in partita insieme al gruppo così formato.

Accettare gli inviti

Nel caso in cui non foste voi a fare da host, i vostri amici dovranno mandarvi gli inviti seguendo la procedura appena illustrata. Voi potrete accettarli tenendo premuto il tasto PlayStation o Xbox alla comparsa del popup dell'invito. Nel caso in cui aveste mancato il popup, accedete al menu Social e usate il tasto R1 (RB su Xbox) per accedere alla sezione "Inviti", in cui potrete visualizzare tutti gli inviti ricevuti.

Vi ricordiamo che il tetto massimo di componenti per uno Squadrone è di 5 piloti, quindi potrete formare gruppi con ben 4 amici per entrambe le modalità multiplayer disponibili. Inoltre Star Wars Squadrons supporta il Cross-Play su tutte le piattaforme!