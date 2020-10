Star Wars Squadrons: guida alla gestione degli scudi, come concentrarli

La gestione accurata dell'energia da destinare agli scudi del caccia (o "deflettori", per i veri fan) potrebbe essere cruciale per ottenere un vantaggio durante un combattimento. Un abile pilota sa quando è il momento di concentrare gli scudi su una parte precisa dello scafo; vediamo insieme come fare.

I deflettori vi consentono di mantenere intatto lo scafo della nave durante un attacco particolarmente intenso e possono essere "concentrati" attorno alla prua, alla poppa oppure distribuiti uniformemente lungo tutto il caccia. Gli scudi, a differenza dell'integrità strutturale di scafo, si ricaricano automaticamente quando non subiscono danni. Per dare priorità all'energia che alimenta gli scudi, tenete premuto il tasto Quadrato (su PS4) o X (su Xbox), premendo successivamente Su o Giù sulla Croce direzionale del pad per stabilire la zona della nave a cui dare priorità. Se, ad esempio, avete un caccia nemico in coda che vi ha agganciato, sarebbe opportuno deviare l'energia degli scudi sul retro della nave, premendo Quadrato + giù. Viceversa, se state andando incontro a uno Star Destroyer, gli scudi frontali dovranno reggere la maggior parte del fuoco in arrivo per permettervi di sopravvivere abbastanza a lungo.

Per riassumere:

Premete e tenete premuto il tasto Quadrato su PS4 o X su Xbox One Usate i tasti direzionali Su o Giù per selezionare l'area dello scafo in cui concentrare gli scudi Rilasciate Quadrato (o X) per confermare il comando

Ricordate che potete tenere d'occhio la salute degli scudi sull'HUD della nave. A volte però gli scudi non basteranno, e le manovre evasive si riveleranno altrettanto importanti: date un'occhiata alla nostra guida su come schivare i missili in arrivo per evitare di subire troppi danni!