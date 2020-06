Star Wars Squadrons: immagini e dettagli su contenuti, prezzo, gameplay, storia e online

Dopo aver pubblicato il trailer di annuncio di Star Wars Squadrons, EA Motive condivide le prime immagini del prossimo kolossal in arrivo a fine anno su PC e console assieme ad una ricca scheda che illustra tutti i contenuti dello sparatutto spaziale.

Secondo quanto descritto dalla software house canadese interna ad Electronic Arts, in SW Squadrons avremo modo di partecipare a "monumentali battaglie dogfight in prima persona" in una storia originale ambientata durante gli ultimi giorni dell'Impero Galattico. Il titolo, quindi, si collocherà cronologicamente dopo gli eventi di Star Wars Il Ritorno dello Jedi e sarà contraddistinto da una campagna principale "emozionante" e da un modulo multiplayer per sfide cinque contro cinque.

I piloti di caccia TIE Imperiali e X-Wing dell'Alleanza Ribelle, come pure le loro astronavi, vanteranno un'ampia possibilità di customizzazione e un sistema di progressione evoluto che si baserà sulle vittorie ottenute nella storia e nella modalità online: avanzando di livello acqusiiremo così armi, scafi, motori e scudi per personalizzare la cabina di pilotaggio, gli esterni delle navicelle e l’aspetto del proprio alter-ego.

Quanto al singleplayer, gli studi EA Motive confermano che presenterà una storia incentrata sugli eventi che seguiranno alla Battaglia di Endor, dopo la distruzione della seconda Morte Nera ad opera dell'Alleanza Ribelle: "Attraverso la storia, i giocatori impareranno cosa significa essere un pilota, mentre combattono dalle prospettive alternate di due conducenti personalizzabili, uno a servizio dell'eroico squadrone Vanguard della Nuova Repubblica, e l'altro inserito nel temibile squadrone Titan dell'Impero Galattico. La storia autentica presenta un cast diversificato di personaggi originali, nonché alcuni cameo di volti familiari nella galassia di Star Wars".

Star Wars Squadrons è già disponibile in preordine al prezzo di 39,99 euro. Gli abbonati a EA Access e Origin Access Basic possono accedere a 10 ore di gioco "gratuitamente" e risparmiare il 10% sul prezzo di lancio. Gli abbonati a Origin Access Premier avranno pieno accesso al titolo su PC insieme a tutti i vantaggi di Basic se si abbonano.

L'uscita di Star Wars Squadrons è prevista per il 2 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con supporto al crossplay per tutte le edizioni: le versioni PC e PS4 saranno anche compatibili con PS VR e i principali visori per la Realtà Virtuale. Nel corso dell'evento EA Play Live che andrà in scena alle ore 01:00 italiane del 18 giugno avremo modo di ammirare delle scene di gameplay.