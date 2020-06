Star Wars Squadrons non è un live service: non ci sono microtransazioni

Dopo l'annuncio del 12 giugno, durante l'EA Play Live 2020 della scorsa notte abbiamo finalmente avuto modo di vedere di che pasta è fatto Star Wars Squadrons, ambizioso progetto in sviluppo presso gli studi di EA Motive.

Grazie ad un esaustivo trailer di gameplay abbiamo appreso che i giocatori potranno pilotare i caccia e le navi più celebri dell'Impero e della Nuova Repubblica non solo in un'avvincente campagna per giocatore singolo, ma anche in una componente multiplayer strutturata per far spazio a diverse modalità competitive e cooperative, con tanto di sistema di progressione che permetterà ai giocatori di sbloccare una moltitudine di abilità, armi ed elementi di personalizzazione. Giochi di questo tipo ben si prestano ad essere gestiti come dei servizi, ma Electronic Arts ha deciso di non seguire questo approccio.

Ciò significa che Star Wars Squadrons non offrirà microtransazioni e non verrà gestito come un live service. Il direttore creativo Ian Frazier è stato molto chiaro al riguardo nel corso di una chiacchierata con Game Informer. "Vogliamo essere generosi nei confronti dei giocatori, e vogliamo che Star Wars Squadrons rappresenti un'esperienza completa. Del tipo: 'Tu ci dai 40 dollari, ecco il gioco che amerai. Grazie'. Questo è tutto. Non stiamo costruendo un servizio live. È un gioco completo e grandioso già di per sé". Al momento non sono neppure previsti dei DLC, sebbene Frazier non abbia voluto escluderli categoricamente: "Non dico che sia impossibile, ma non è quello a cui puntiamo".

Star Wars Squadrons verrà lanciato il 2 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 euro, con tanto di supporto al crossplay. Le versioni PC e PS4 potranno anche essere giocate interamente in Realtà Virtuale. Gli abbonati a EA Access e Origin Access Basic potranno giocarci liberamente per 10 ore e, se lo vorranno, risparmiare il 10% sul prezzo di lancio. Gli abbonati a Origin Access Premier avranno invece pieno accesso al titolo. Sono già disponibili i requisiti della versione PC di Star Wars Squadrons.